31 августа, 15:30Город
Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона
Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона. Так решили москвичи, проголосовав на сайте проекта "Активный гражданин".
Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, движение по новой магистрали запустят через несколько недель. Шестиполосная дорога пройдет от "Москва-Сити" до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей.
Как идет стройка? Сколько можно будет сэкономить в пути на новом дублере? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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