Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона. Так решили москвичи, проголосовав на сайте проекта "Активный гражданин".

Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, движение по новой магистрали запустят через несколько недель. Шестиполосная дорога пройдет от "Москва-Сити" до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей.

Как идет стройка? Сколько можно будет сэкономить в пути на новом дублере? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



