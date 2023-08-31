31 августа, 14:30Город
Новости часа: 167 территорий образовательных учреждений обновили в Москве в 2023 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 167 территорий образовательных учреждений обновили в Москве в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Парад трамваев и выставка ретроавтомобилей пройдут в Москве в День города. О мероприятий сообщил заммэра Максим Ликсутов.
Шесть дорог построят для москвичей до 2025 года к дачным поселкам в области. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.