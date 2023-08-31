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Новости

31 августа, 14:30

Город

Новости часа: 167 территорий образовательных учреждений обновили в Москве в 2023 году

Новости часа: 167 территорий образовательных учреждений обновили в Москве в 2023 году

Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Новости часа: Собянин утвердил программу мероприятий ко Дню города 9–10 сентября

Новости часа: Собянин утвердил план мероприятий в рамках празднования Дня города

Собянин: на месте уничтожения летевшего к Москве БПЛА работают экстренные службы

Собянин: в День города на городских площадках по всей Москве пройдет более 150 мероприятий

Новости часа: Собянин рассказал о московских стартапах в сфере строительства

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Новости часа: в сфере строительства Москвы работает 355 технологических стартапов

Собянин: в Москве работает 355 стартапов в сфере строительства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 167 территорий образовательных учреждений обновили в Москве в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Парад трамваев и выставка ретроавтомобилей пройдут в Москве в День города. О мероприятий сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Шесть дорог построят для москвичей до 2025 года к дачным поселкам в области. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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