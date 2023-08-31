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31 августа, 14:15

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Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

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Северный дублер Кутузовского проспекта практически готов к открытию. Как рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин, движение по новой магистрали запустят через несколько недель.

Дублер получил название проспект Багратиона. Такое решение приняли москвичи во время голосования на портале "Активный гражданин". У новой дороги шесть полос, она соединяет деловой центр "Москва-Сити" с МКАД и Молодогвардейской улицей. Новая дорога улучшит транспортную доступность сразу нескольких районов, в которых проживают 700 тысяч москвичей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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