Новости часа: Собянин утвердил программу мероприятий ко Дню города 9–10 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В День города на центральных и окружных площадках пройдет более 150 мероприятий. Об этом сообщил Сергей Собянин

Более 1,5 тысячи IT-компаний Москвы за 5 лет получили финансовую поддержку со стороны города. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

За 10 лет пассажиры в Москве воспользовались ночными автобусными маршрутами 11 миллионов раз. Об этом сообщил "Мосгортранс".