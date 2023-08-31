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Новости

31 августа, 14:00

Город

Новости часа: Собянин утвердил программу мероприятий ко Дню города 9–10 сентября

Новости часа: Собянин утвердил программу мероприятий ко Дню города 9–10 сентября

Новости часа: Собянин утвердил план мероприятий в рамках празднования Дня города

Собянин: на месте уничтожения летевшего к Москве БПЛА работают экстренные службы

Собянин: в День города на городских площадках по всей Москве пройдет более 150 мероприятий

Новости часа: Собянин рассказал о московских стартапах в сфере строительства

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Новости часа: в сфере строительства Москвы работает 355 технологических стартапов

Собянин: в Москве работает 355 стартапов в сфере строительства

Новости часа: в Москве в этом году благоустроено 167 школьных территорий

Собянин: предварительно пострадавших после уничтожения летевшего к Москве БПЛА нет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В День города на центральных и окружных площадках пройдет более 150 мероприятий. Об этом сообщил Сергей Собянин

Более 1,5 тысячи IT-компаний Москвы за 5 лет получили финансовую поддержку со стороны города. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

За 10 лет пассажиры в Москве воспользовались ночными автобусными маршрутами 11 миллионов раз. Об этом сообщил "Мосгортранс".

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