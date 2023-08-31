Новости часа: Собянин утвердил план мероприятий в рамках празднования Дня города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Празднование Дня города в этом году пройдет 9 и 10 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пассажиры столичного метро снова получат кешбэк при оплате проезда картой "Мир" по биометрии и телефоном. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

С начала года инвесторы начали строить в Москве более 50 социальных объектов. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.