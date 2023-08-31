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Новости

Новости

31 августа, 13:30

Город

Новости часа: Собянин утвердил план мероприятий в рамках празднования Дня города

Новости часа: Собянин утвердил план мероприятий в рамках празднования Дня города

Собянин: на месте уничтожения летевшего к Москве БПЛА работают экстренные службы

Собянин: в День города на городских площадках по всей Москве пройдет более 150 мероприятий

Новости часа: Собянин рассказал о московских стартапах в сфере строительства

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Новости часа: в сфере строительства Москвы работает 355 технологических стартапов

Собянин: в Москве работает 355 стартапов в сфере строительства

Новости часа: в Москве в этом году благоустроено 167 школьных территорий

Собянин: предварительно пострадавших после уничтожения летевшего к Москве БПЛА нет

Собянин рассказал о подготовке территорий школ и колледжей столицы к учебному году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Празднование Дня города в этом году пройдет 9 и 10 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пассажиры столичного метро снова получат кешбэк при оплате проезда картой "Мир" по биометрии и телефоном. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

С начала года инвесторы начали строить в Москве более 50 социальных объектов. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

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