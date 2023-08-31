Новости часа: Собянин рассказал о московских стартапах в сфере строительства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Москвы помогают разработчикам создавать и внедрять инновационные идеи в городскую инфраструктуру, сообщил Сергей Собянин. По его словам, в сфере строительства Москвы работает 355 технологических стартапов.

Стоимость проезда для пассажиров речных судов в выходные дни снизится. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Родители московских школьников с 1 сентября будут получать персональные отчеты об успеваемости детей. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.