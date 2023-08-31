Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 12:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о московских стартапах в сфере строительства

Новости часа: Собянин рассказал о московских стартапах в сфере строительства

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Новости часа: в сфере строительства Москвы работает 355 технологических стартапов

Собянин: в Москве работает 355 стартапов в сфере строительства

Новости часа: в Москве в этом году благоустроено 167 школьных территорий

Собянин: предварительно пострадавших после уничтожения летевшего к Москве БПЛА нет

Собянин рассказал о подготовке территорий школ и колледжей столицы к учебному году

Собянин: предварительно пострадавших после уничтожения летевшего к Москве БПЛА нет

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Собянин: в Московском зоопарке родился детеныш большой панды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Москвы помогают разработчикам создавать и внедрять инновационные идеи в городскую инфраструктуру, сообщил Сергей Собянин. По его словам, в сфере строительства Москвы работает 355 технологических стартапов.

Стоимость проезда для пассажиров речных судов в выходные дни снизится. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Родители московских школьников с 1 сентября будут получать персональные отчеты об успеваемости детей. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Читайте также
мэр МосквыэкономикатехнологиистроительствотранспортобразованиеобществовидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика