Новости часа: в сфере строительства Москвы работает 355 технологических стартапов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 355 стартапов и технологических решений в сфере строительства работают в Москве в данный момент. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работы по реконструкции Щукинского подводного газопровода в Москве выполнили на 60%. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

До 7 баллов обещают на московских дорогах 31 августа. Это данные ЦОДД.