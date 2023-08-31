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Новости

31 августа, 12:00

Город

Новости часа: в сфере строительства Москвы работает 355 технологических стартапов

Новости часа: в сфере строительства Москвы работает 355 технологических стартапов

Собянин: в Москве работает 355 стартапов в сфере строительства

Новости часа: в Москве в этом году благоустроено 167 школьных территорий

Собянин: предварительно пострадавших после уничтожения летевшего к Москве БПЛА нет

Собянин рассказал о подготовке территорий школ и колледжей столицы к учебному году

Собянин: предварительно пострадавших после уничтожения летевшего к Москве БПЛА нет

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Собянин: в Московском зоопарке родился детеныш большой панды

Собянин заявил, что ночные маршруты курсируют между 70 районами и центром города

Новости часа: два маршрута наземного транспорта переведут на электробусы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 355 стартапов и технологических решений в сфере строительства работают в Москве в данный момент. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работы по реконструкции Щукинского подводного газопровода в Москве выполнили на 60%. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

До 7 баллов обещают на московских дорогах 31 августа. Это данные ЦОДД.

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