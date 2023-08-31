31 августа, 12:00Город
Новости часа: в сфере строительства Москвы работает 355 технологических стартапов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 355 стартапов и технологических решений в сфере строительства работают в Москве в данный момент. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Работы по реконструкции Щукинского подводного газопровода в Москве выполнили на 60%. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
До 7 баллов обещают на московских дорогах 31 августа. Это данные ЦОДД.