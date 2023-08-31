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31 августа, 11:45

Экономика

Собянин: в Москве работает 355 стартапов в сфере строительства

Собянин: в Москве работает 355 стартапов в сфере строительства

Новости часа: в Москве в этом году благоустроено 167 школьных территорий

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В столице активно применяют 355 стартапов и технологичных решений в сфере строительства. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как подчеркнул мэр столицы, многие проекты получают поддержку правительства Москвы. Разработчикам помогают создавать, проводить испытания и внедрять инновации в городскую инфраструктуру. Так, например, есть сервис, который в считанные секунды структурирует сведения из градостроительных планов земельных участков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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