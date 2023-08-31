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Новости

31 августа, 11:30

Общество

Новости часа: в Москве в этом году благоустроено 167 школьных территорий

Новости часа: в Москве в этом году благоустроено 167 школьных территорий

Собянин: предварительно пострадавших после уничтожения летевшего к Москве БПЛА нет

Собянин рассказал о подготовке территорий школ и колледжей столицы к учебному году

Собянин: предварительно пострадавших после уничтожения летевшего к Москве БПЛА нет

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Собянин: в Московском зоопарке родился детеныш большой панды

Собянин заявил, что ночные маршруты курсируют между 70 районами и центром города

Новости часа: два маршрута наземного транспорта переведут на электробусы

В Москве родился первый в истории России детеныш большой панды – Собянин

Новости часа: строительство пяти поликлиник завершат в столице до конца 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 167 территорий образовательных организаций обновили в Москве в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди детей в Москве в два раза ниже, чем в 2022 году. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Более тысячи территорий у школ и детсадов в Москве проверили на безопасность дорожного движения. Это данные Дептранса.

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