Новости часа: в Москве в этом году благоустроено 167 школьных территорий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 167 территорий образовательных организаций обновили в Москве в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди детей в Москве в два раза ниже, чем в 2022 году. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Более тысячи территорий у школ и детсадов в Москве проверили на безопасность дорожного движения. Это данные Дептранса.