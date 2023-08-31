Собянин рассказал о подготовке территорий школ и колледжей столицы к учебному году

В столице завершилось летнее благоустройство территорий школ и детских садов. Традиционно эту работу проводят во время каникул, чтобы не мешать образовательному процессу.

Как рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин, в 2023 году нужно было успеть привести в порядок пространство вокруг 167 учреждений в 79 районах города. Там устанавливали и обновляли тренажеры, укладывали безопасное покрытие на площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.