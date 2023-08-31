Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 10:45

Новости

Собянин рассказал о подготовке территорий школ и колледжей столицы к учебному году

Собянин рассказал о подготовке территорий школ и колледжей столицы к учебному году

Собянин: предварительно пострадавших после уничтожения летевшего к Москве БПЛА нет

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Собянин: в Московском зоопарке родился детеныш большой панды

Собянин заявил, что ночные маршруты курсируют между 70 районами и центром города

Новости часа: два маршрута наземного транспорта переведут на электробусы

В Москве родился первый в истории России детеныш большой панды – Собянин

Новости часа: строительство пяти поликлиник завершат в столице до конца 2023 года

Собянин: аттракционы в столичных парках в День города будут бесплатными

Собянин запустил первую очередь московского кинокластера

В столице завершилось летнее благоустройство территорий школ и детских садов. Традиционно эту работу проводят во время каникул, чтобы не мешать образовательному процессу.

Как рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин, в 2023 году нужно было успеть привести в порядок пространство вокруг 167 учреждений в 79 районах города. Там устанавливали и обновляли тренажеры, укладывали безопасное покрытие на площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиевидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика