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31 августа, 07:30

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Собянин: в Московском зоопарке родился детеныш большой панды

Собянин: в Московском зоопарке родился детеныш большой панды

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Собянин: в Московском зоопарке родился детеныш большой панды

В столичном зоопарке у панд Жуи и Диндин родился детеныш. Новостью поделился Сергей Собянин в своем телеграм-канале, отметив, что панды – не только национальный символ и достояние Китая: передача этих медведей в другую страну считается знаком большого доверия.

Как подчеркнул мэр, это уникальное и очень редкое событие, результат слаженной работы российских специалистов и китайских коллег. Дело еще и в том, что бамбуковые медведи могут годами жить без потомства.

В Москве панды Диндин и Жуи появились в 2019 году, к годовщине 70-летия дипломатических отношений между Россией и КНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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