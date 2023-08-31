Собянин: в Московском зоопарке родился детеныш большой панды

В столичном зоопарке у панд Жуи и Диндин родился детеныш. Новостью поделился Сергей Собянин в своем телеграм-канале, отметив, что панды – не только национальный символ и достояние Китая: передача этих медведей в другую страну считается знаком большого доверия.

Как подчеркнул мэр, это уникальное и очень редкое событие, результат слаженной работы российских специалистов и китайских коллег. Дело еще и в том, что бамбуковые медведи могут годами жить без потомства.

В Москве панды Диндин и Жуи появились в 2019 году, к годовщине 70-летия дипломатических отношений между Россией и КНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.