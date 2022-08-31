Собянин заявил, что в Москве откроют 11 новых школ в новом учебном году

В этом году в Москве открываются 11 новых школ. Одна из них расположена на улице Цандера. Как рассказал Сергей Собянин, новый корпус построили специально для старшеклассников.

В нем есть кабинет робототехники, информатики и 3D-моделирования, своя медиатека и лекционная аудитория, а также два спортивных зала. В этом году откроются еще предпринимательский и IT-классы. Теперь у ребят есть все условия для подготовки к поступлению в вузы.

Партнерами школы являются ведущие учебные заведения столицы – МГУ, Высшая школа экономика, МИФИ и МГИМО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.