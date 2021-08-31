Собянин поздравил ветеринаров с профессиональным праздником

Число временных прививочных пунктов для животных в Москве увеличилось в два раза. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр Москвы поздравил ветеринаров с профессиональным праздником, который отмечается 31 августа.

Он рассказал, что в последние годы в ветклиниках активно обновляют оборудование, а на экстренных вызовах работают 11 спецмашин. Также в Москве работает сервис поиска пропавших и найденных питомцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.