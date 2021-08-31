Собянин: прошедшие повторную вакцинацию пенсионеры получат набор "С заботой о здоровье"

Москвичи старше 65 лет, которые сделали повторную прививку от коронавируса, получат подарки. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

В подарочной коробке – набор для здоровья и хорошего самочувствия. Туда входят, например, прибор для измерения уровня кислорода в крови, тонометр, витамины, косметика, а также маски и антисептик. Сертификат можно получить в пункте вакцинации.

Участниками акции могут стать москвичи старшего возраста, которые до 1 октября сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.