Собянин открыл новое здание школы искусств имени Глинки в районе Печатники

Более ста музыкальных школ капитально отремонтировали в Москве за последние годы, а также построили семь новых. Во вторник, 31 августа, новое здание школы искусств имени Глинки в Печатниках торжественно открыл Сергей Собянин.

Школа искусств там работает уже более полувека. Теперь у ребят появились просторные залы и новые инструменты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.