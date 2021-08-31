Собянин включил постковидную диспансеризацию в перечень бесплатных медуслуг

Москвичи, переболевшие коронавирусом, смогут пройти углубленную диспансеризацию. Сергей Собянин включил это обследование в программу бесплатной медицинской помощи. На эти цели в столице выделили почти 850 миллионов рублей.

Такая диспансеризация будет проходить в два этапа. Возьмут кровь на анализ, проверят легкие, обследуют на предмет образования тромбов и многое другое.

Пройти ее можно через два месяца после выздоровления. Примут всех, кто переболел коронавирусом и тех, кто не вызывал врача, но подозревает, что тоже перенес эту инфекцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.