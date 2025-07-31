Собянин: за два месяца проект "Лето в Москве" объединил более 30 млн гостей

За два месяца проект "Лето в Москве" объединил более 30 миллионов жителей и гостей на улицах Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, главными событиями стали исторические и гастрономические фестивали, выставки и спектакли иммерсивного музея на Красной площади, Международный джазовый фестиваль, Летний фестиваль "Зарядье" и множество ярких и масштабных активностей.

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