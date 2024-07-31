Новости часа: Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы Прямой съезд с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД готов на 75%.

Более тысячи дизайнеров подали заявки на участие в неделе моды в Москве, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Жара вернется в Москву в эти выходные, рассказали синоптики.

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