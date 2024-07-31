31 июля, 22:15Новости
Новости часа: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов". Об этом заявил Сергей Собянин.
Выпускники предпрофессиональных классов Москвы показали на ЕГЭ лучший в РФ результат, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Лучшие экскурсионные маршруты выбрали в рамках конкурса "Покажи Москву!".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.