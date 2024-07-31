Новости часа: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов". Об этом заявил Сергей Собянин.

Выпускники предпрофессиональных классов Москвы показали на ЕГЭ лучший в РФ результат, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Лучшие экскурсионные маршруты выбрали в рамках конкурса "Покажи Москву!".

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