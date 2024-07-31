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Новости

Новости

31 июля, 22:00

Новости

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Новости часа: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Новости часа: прием заявок в "Академию инноваторов" продлится до 12 сентября

Собянин: выставочные залы Москвы делают искусство доступным для каждого

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Новости часа: более 18,5 тыс человек присоединились к "Академии инноваторов"

Собянин: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Московские контрактники получат повышенные выплаты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Санкт-Петербурга. Об этом заявил Сергей Собянин.

Расписание ряда электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменилось до 30 августа, сообщила пресс-служба перевозчика.

Жара вернется в Москву в эти выходные, рассказали синоптики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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