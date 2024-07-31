31 июля, 22:00Новости
Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Санкт-Петербурга. Об этом заявил Сергей Собянин.
Расписание ряда электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменилось до 30 августа, сообщила пресс-служба перевозчика.
Жара вернется в Москву в эти выходные, рассказали синоптики.
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