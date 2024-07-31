31 июля, 18:00Новости
Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На высокоскоростной магистрали до Санкт-Петербурга будет четыре остановки в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Москвичей призвали быть внимательными из-за ухудшения погоды. Об этом рассказал комплекс горхозяйства столицы.
80 площадок в Москве готовят к работам по программе комплексного развития территорий, отметил заммэра Владимир Ефимов.