Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На высокоскоростной магистрали до Санкт-Петербурга будет четыре остановки в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичей призвали быть внимательными из-за ухудшения погоды. Об этом рассказал комплекс горхозяйства столицы.

80 площадок в Москве готовят к работам по программе комплексного развития территорий, отметил заммэра Владимир Ефимов.

