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Новости

Новости

31 июля, 18:00

Новости

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Новости часа: прием заявок в "Академию инноваторов" продлится до 12 сентября

Собянин: выставочные залы Москвы делают искусство доступным для каждого

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Новости часа: более 18,5 тыс человек присоединились к "Академии инноваторов"

Собянин: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Московские контрактники получат повышенные выплаты

Собянин: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Собянин рассказал о необычных проектах объединения "Выставочные залы Москвы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На высокоскоростной магистрали до Санкт-Петербурга будет четыре остановки в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичей призвали быть внимательными из-за ухудшения погоды. Об этом рассказал комплекс горхозяйства столицы.

80 площадок в Москве готовят к работам по программе комплексного развития территорий, отметил заммэра Владимир Ефимов.

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