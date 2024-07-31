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31 июля, 16:45

Новости

Новости часа: прием заявок в "Академию инноваторов" продлится до 12 сентября

Новости часа: прием заявок в "Академию инноваторов" продлится до 12 сентября

Собянин: выставочные залы Москвы делают искусство доступным для каждого

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Новости часа: более 18,5 тыс человек присоединились к "Академии инноваторов"

Собянин: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Московские контрактники получат повышенные выплаты

Собянин: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Собянин рассказал о необычных проектах объединения "Выставочные залы Москвы"

Сергей Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прием заявок на четвертый поток "Академии инноваторов" продлится до 12 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ливень, грозу и усиление ветра обещают 31 июля в Москве. Об этом сообщил комплекс горхозяйства столицы.

Более тысячи дизайнеров подали заявки на участие в неделе моды в Москве. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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