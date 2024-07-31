Новости часа: прием заявок в "Академию инноваторов" продлится до 12 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прием заявок на четвертый поток "Академии инноваторов" продлится до 12 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ливень, грозу и усиление ветра обещают 31 июля в Москве. Об этом сообщил комплекс горхозяйства столицы.

Более тысячи дизайнеров подали заявки на участие в неделе моды в Москве. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

