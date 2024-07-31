Новости часа: Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, какие транспортные объекты строятся в данный момент в столице. Так, прямой съезд с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД готов уже на 75%.

Выпускники предпрофессиональных классов Москвы показали на ЕГЭ лучший в РФ результат, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Небольшие парки обустраивают у жилых комплексов в столице, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

