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Новости

Новости

31 июля, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Новости часа: более 18,5 тыс человек присоединились к "Академии инноваторов"

Собянин: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Московские контрактники получат повышенные выплаты

Собянин: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Собянин рассказал о необычных проектах объединения "Выставочные залы Москвы"

Сергей Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Собянин: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

Новости часа: Собянин рассказал о росте популярности открытых бассейнов у москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, какие транспортные объекты строятся в данный момент в столице. Так, прямой съезд с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД готов уже на 75%.

Выпускники предпрофессиональных классов Москвы показали на ЕГЭ лучший в РФ результат, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Небольшие парки обустраивают у жилых комплексов в столице, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

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