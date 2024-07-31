Новости часа: более 18,5 тыс человек присоединились к "Академии инноваторов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 18,5 тысячи человек присоединились к "Академии инноваторов" после перезапуска. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Специалисты Московского авиационного центра спасли более 250 человек за полгода, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Капитальный ремонт пройдет в центре госуслуг района Бирюлево Восточное, пишет портал mos.ru.

