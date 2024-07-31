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Новости

31 июля, 14:45

Новости

Новости часа: более 18,5 тыс человек присоединились к "Академии инноваторов"

Новости часа: более 18,5 тыс человек присоединились к "Академии инноваторов"

Собянин: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Московские контрактники получат повышенные выплаты

Собянин: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Собянин рассказал о необычных проектах объединения "Выставочные залы Москвы"

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Собянин: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

Новости часа: Собянин рассказал о росте популярности открытых бассейнов у москвичей

Новости часа: набережные Яузы станут новым качественным общественным пространством

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 18,5 тысячи человек присоединились к "Академии инноваторов" после перезапуска. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Специалисты Московского авиационного центра спасли более 250 человек за полгода, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Капитальный ремонт пройдет в центре госуслуг района Бирюлево Восточное, пишет портал mos.ru.

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