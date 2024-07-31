Московские контрактники получат повышенные выплаты

23 июля в Москве объявили о новых выплатах для тех, кто заключает контракт с Минобороны России. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. До объявления единовременной выплаты в 400 тысяч рублей Владимиром Путиным общая сумма за первый год службы составляла от 5,2 миллиона рублей.

В нее входила единовременная выплата правительства Москвы – один миллион 900 тысяч, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет, а также дополнительные выплаты правительства Москвы – 50 тысяч рублей в месяц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.