Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 11:45

Новости

Московские контрактники получат повышенные выплаты

Московские контрактники получат повышенные выплаты

Собянин: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Собянин рассказал о необычных проектах объединения "Выставочные залы Москвы"

Сергей Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Собянин: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

Новости часа: Собянин рассказал о росте популярности открытых бассейнов у москвичей

Новости часа: набережные Яузы станут новым качественным общественным пространством

Новости часа: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве набережных реки Яузы

Новости часа: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

23 июля в Москве объявили о новых выплатах для тех, кто заключает контракт с Минобороны России. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. До объявления единовременной выплаты в 400 тысяч рублей Владимиром Путиным общая сумма за первый год службы составляла от 5,2 миллиона рублей.

В нее входила единовременная выплата правительства Москвы – один миллион 900 тысяч, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет, а также дополнительные выплаты правительства Москвы – 50 тысяч рублей в месяц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика