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31 июля, 08:45

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Собянин рассказал о необычных проектах объединения "Выставочные залы Москвы"

Собянин рассказал о необычных проектах объединения "Выставочные залы Москвы"

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В объединение "Выставочные залы Москвы" входят 23 галереи, одна из которых открыта в виртуальной реальности. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Помимо выставок и экспозиций, в них можно послушать лекции, посетить мастер-классы, встречи с художниками, спектакли и многое другое. Каждая галерея Объединения уникальна, а об искусстве там рассказывают максимально простым и понятным языком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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