Собянин рассказал о новинках мобильного приложения "Электронный дом"

Мобильное приложение "Электронный дом Москва" обновилось и стало еще удобнее. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Разработчики учли практически все пожелания пользователей. Теперь на главном экране видны все важные опции. Появились и новые разделы, из которых можно узнать городские и районные новости, получить важные уведомления, например, о плановых отключениях воды.

Кроме того, теперь на главной странице будет видно количество баллов, которые начисляются за активность в "Электронном доме" и других городских проектах. Ими можно воспользоваться на сайте "Миллион призов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.