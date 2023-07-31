Собянин пригласил москвичей старше 55 лет присоединиться к проекту "Школа здоровья"

Проект "Школа здоровья" запустили на всех площадках центров "Московского долголетия". О его старте в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

К программе присоединились уже более 40 поликлиник города. Практикующие врачи – кардиологи, неврологи, терапевты и другие специалисты – будут проводить лекции, семинары и мастер-классы. Главная задача – научить жителей старшего возраста внимательнее следить за своим самочувствием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.