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Новости

10:45

Общество

Собянин пригласил москвичей старше 55 лет присоединиться к проекту "Школа здоровья"

Собянин пригласил москвичей старше 55 лет присоединиться к проекту "Школа здоровья"

Сергей Собянин поздравил сотрудников Мосгортранса с юбилеем

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Собянин рассказал, каким будет флагманский центр больницы № 15 им Филатова

Проект "Школа здоровья" запустили на всех площадках центров "Московского долголетия". О его старте в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

К программе присоединились уже более 40 поликлиник города. Практикующие врачи – кардиологи, неврологи, терапевты и другие специалисты – будут проводить лекции, семинары и мастер-классы. Главная задача – научить жителей старшего возраста внимательнее следить за своим самочувствием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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