Новости часа: "Лето в Москве. Все на улицу" будет проходить во всех районах города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" начнется 1 июня, для мероприятия подготовили более 750 площадок. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Несколько маршрутов поездов на Курском направлении МЦД-2 изменятся 1 и 2 июня, также увеличатся интервалы движения, сообщили в Дептрансе.

Пять жилых домов по программе реновации строят и проектируют в Западном Дегунине. Об этом заявили в департаменте строительства.