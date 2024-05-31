Участок БКЛ закроют с 22 июня

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31 мая, 23:55

Новости

Новости часа: "Лето в Москве. Все на улицу" будет проходить во всех районах города

Новости часа: "Лето в Москве. Все на улицу" будет проходить во всех районах города

Новости часа: Собянин пригласил горожан на фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

Сергей Собянин посетил фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Новости часа: музею-заповеднику "Царицыно" – 40 лет

Новости часа: к фестивалю "Рыбная неделя" присоединилось более 3 тысяч магазинов

Новости часа: фестиваль "Рыбная неделя" посетили уже более 3 млн человек

Сергей Собянин посетил фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Новости часа: пожарной охране Москвы исполнилось 220 лет

Новости часа: число пользователей портала "Малый бизнес Москвы" превысило 200 тыс

Новости часа: 10 июня в "Царицыне" откроется выставка к 40-летию музея-заповедника

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" начнется 1 июня, для мероприятия подготовили более 750 площадок. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Несколько маршрутов поездов на Курском направлении МЦД-2 изменятся 1 и 2 июня, также увеличатся интервалы движения, сообщили в Дептрансе.

Пять жилых домов по программе реновации строят и проектируют в Западном Дегунине. Об этом заявили в департаменте строительства.

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Сюжет: Лето в Москве
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