Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

31 мая, 13:45

Новости

Новости часа: число пользователей портала "Малый бизнес Москвы" превысило 200 тыс

Новости часа: число пользователей портала "Малый бизнес Москвы" превысило 200 тыс

Новости часа: 10 июня в "Царицыне" откроется выставка к 40-летию музея-заповедника

Собянин назвал самые востребованные сервисы портала "Малый бизнес Москвы"

Новости часа: число пользователей портала "Малый бизнес Москвы" превысило 200 тыс

Сергей Собянин: музею-заповеднику "Царицыно" – 40 лет

Сергей Собянин поздравил московский пожарный гарнизон с 220-летием

Новости часа: Собянин рассказал о работе обновленных отделений 4 стационаров Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о планах по строительству около 100 школ в Москве

Новости часа: президент РФ вручил Сергею Собянину орден "За заслуги перед Отечеством"

Путин вручил государственные награды РФ в Екатерининском зале Кремля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 15,5 миллиона обращений поступило на портал поддержки малого бизнеса Москвы, а число пользователей достигло 200 тысяч. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Время бесплатного нахождения автомобилей на Северном речном вокзале увеличили до 20 минут, рассказали в Дептрансе.

Михаил и София стали самыми популярными именами детей в Москве с начала 2024 года, заявили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

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