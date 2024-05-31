31 мая, 13:45Новости
Новости часа: число пользователей портала "Малый бизнес Москвы" превысило 200 тыс
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 15,5 миллиона обращений поступило на портал поддержки малого бизнеса Москвы, а число пользователей достигло 200 тысяч. Об этом сообщил Сергей Собянин.
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