Новости часа: число пользователей портала "Малый бизнес Москвы" превысило 200 тыс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 15,5 миллиона обращений поступило на портал поддержки малого бизнеса Москвы, а число пользователей достигло 200 тысяч. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Время бесплатного нахождения автомобилей на Северном речном вокзале увеличили до 20 минут, рассказали в Дептрансе.

Михаил и София стали самыми популярными именами детей в Москве с начала 2024 года, заявили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.