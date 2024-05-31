Новости часа: 10 июня в "Царицыне" откроется выставка к 40-летию музея-заповедника

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Музею-заповеднику "Царицыно" исполняется 40 лет. В честь юбилея 10 июня там откроется выставка "Люди и фонды". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице начали работу летние площадки "Музыки в метро", рассказали в Дептрансе.

Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 1 по 9 июня, пишет портал мэра и правительства Москвы.

