Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 13:00

Новости

Новости часа: 10 июня в "Царицыне" откроется выставка к 40-летию музея-заповедника

Новости часа: 10 июня в "Царицыне" откроется выставка к 40-летию музея-заповедника

Собянин назвал самые востребованные сервисы портала "Малый бизнес Москвы"

Новости часа: число пользователей портала "Малый бизнес Москвы" превысило 200 тыс

Сергей Собянин: музею-заповеднику "Царицыно" – 40 лет

Сергей Собянин поздравил московский пожарный гарнизон с 220-летием

Новости часа: Собянин рассказал о работе обновленных отделений 4 стационаров Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о планах по строительству около 100 школ в Москве

Новости часа: президент РФ вручил Сергею Собянину орден "За заслуги перед Отечеством"

Путин вручил государственные награды РФ в Екатерининском зале Кремля

Собянин: около 100 школ будет построено в Москве в ближайшие три года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Музею-заповеднику "Царицыно" исполняется 40 лет. В честь юбилея 10 июня там откроется выставка "Люди и фонды". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице начали работу летние площадки "Музыки в метро", рассказали в Дептрансе.

Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 1 по 9 июня, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Читайте также
мэр МосквыкультуратранспортвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика