31 мая, 13:00Новости
Новости часа: 10 июня в "Царицыне" откроется выставка к 40-летию музея-заповедника
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Музею-заповеднику "Царицыно" исполняется 40 лет. В честь юбилея 10 июня там откроется выставка "Люди и фонды". Об этом сообщил Сергей Собянин.
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