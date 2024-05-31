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31 мая, 08:45

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Сергей Собянин: музею-заповеднику "Царицыно" – 40 лет

Сергей Собянин: музею-заповеднику "Царицыно" – 40 лет

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Более 60 тысяч произведений прикладного искусства собрал музей-заповедник "Царицыно" за 40 лет с момента создания. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На данный момент в музее проводят выставки, уроки, органные концерты, музыкальные фестивали, благотворительные проекты. Гостями стали более 100 миллионов человек.

На территории музея находятся памятники археологии, а также пейзажный парк, где есть заповедные участки с редкими и исчезающими видами зверей и птиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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