31 мая, 08:45Новости
Сергей Собянин: музею-заповеднику "Царицыно" – 40 лет
Более 60 тысяч произведений прикладного искусства собрал музей-заповедник "Царицыно" за 40 лет с момента создания. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
На данный момент в музее проводят выставки, уроки, органные концерты, музыкальные фестивали, благотворительные проекты. Гостями стали более 100 миллионов человек.
На территории музея находятся памятники археологии, а также пейзажный парк, где есть заповедные участки с редкими и исчезающими видами зверей и птиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.