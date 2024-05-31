Сергей Собянин поздравил московский пожарный гарнизон с 220-летием

31 мая 2024 года пожарной охране Москвы исполняется 220 лет. С праздником всех работников этой городской службы поздравил в своем личном блоге Сергей Собянин.

На данный момент в московском гарнизоне трудятся порядка 18 тысяч специалистов – это пожарные, спасатели, водолазы, диспетчеры Службы "112", водители. Как отметил мэр столицы, благодаря их работе Москва занимает лидирующие позиции по пожарной безопасности не только в России, но и среди мегаполисов мира.

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