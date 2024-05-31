Новости часа: Собянин рассказал о работе обновленных отделений 4 стационаров Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновленные приемные отделения четырех стационаров Москвы приняли за месяц более 10 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Началось строительство образовательного комплекса на 1,4 тысячи мест в районе Коммунарка. Об этом сообщил Мосгосстройнадзор.

Гастрономический фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" проходит в столице до 2 июня. Об этом напомнил департамент торговли и услуг.