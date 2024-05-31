Участок БКЛ закроют с 22 июня

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31 мая, 00:00

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Новости часа: Собянин рассказал о работе обновленных отделений 4 стационаров Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о работе обновленных отделений 4 стационаров Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о планах по строительству около 100 школ в Москве

Новости часа: президент РФ вручил Сергею Собянину орден "За заслуги перед Отечеством"

Путин вручил государственные награды РФ в Екатерининском зале Кремля

Собянин: около 100 школ будет построено в Москве в ближайшие три года

Владимир Путин вручил государственные награды гражданам РФ за заслуги в разных сферах

Сергей Собянин посетил парад кадетского движения Москвы

Новости часа: пять зданий школ построили в столице в 2024 году

Собянин: около 100 школ будет построено в Москве в ближайшие три года

Сергей Собянин посетил парад кадетского движения Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновленные приемные отделения четырех стационаров Москвы приняли за месяц более 10 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Началось строительство образовательного комплекса на 1,4 тысячи мест в районе Коммунарка. Об этом сообщил Мосгосстройнадзор.

Гастрономический фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" проходит в столице до 2 июня. Об этом напомнил департамент торговли и услуг.

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