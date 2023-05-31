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Новости

17:30

Экономика

Собянин сообщил о росте производства в Москве лифтов, мебели, красок и стройматериалов

Собянин сообщил о росте производства в Москве лифтов, мебели, красок и стройматериалов

Новости часа: Путин поручил провести диспансеризацию населения в новых регионах РФ

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Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Выпуск стройматериалов в Москве по итогам первого квартала увеличился на 6%. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Продукцию для строительства изготавливают более 250 предприятий столицы. Московские стройматериалы используются при возведении жилых домов и других объектов как в самой столице, так и в регионах России и странах ближнего зарубежья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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