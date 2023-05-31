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Транспорт

Собянин: работы по расширению и обновлению московского метро идут круглосуточно

Собянин: работы по расширению и обновлению московского метро идут круглосуточно

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Работы по расширению и обновлению московского метро идут круглосуточно. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Так, специалисты завершили проходку пересадки между "Электрозаводской" на БКЛ и на Арбатско-Покровской линии. Получился подземный коридор под железной дорогой Казанского направления. В переходе на станцию Арбатско-Покровской линии планируют сохранить исторические элементы оформления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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