Собянин: работы по расширению и обновлению московского метро идут круглосуточно

Работы по расширению и обновлению московского метро идут круглосуточно. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Так, специалисты завершили проходку пересадки между "Электрозаводской" на БКЛ и на Арбатско-Покровской линии. Получился подземный коридор под железной дорогой Казанского направления. В переходе на станцию Арбатско-Покровской линии планируют сохранить исторические элементы оформления.

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