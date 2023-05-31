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Собянин одобрил проект строительства промкомплекса в Покровском-Стрешневе

Собянин одобрил проект строительства промкомплекса в Покровском-Стрешневе

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Проекты строительства промышленного комплекса в районе Покровское-Стрешнево и логистического парка в поселении Марушкинском одобрили в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что новые организации дадут городу рабочие места. Частные инвесторы вложат в создание промышленного комплекса 150 миллионов рублей. Общая площадь его превысит две тысячи квадратов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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