Собянин одобрил проект строительства промкомплекса в Покровском-Стрешневе

Проекты строительства промышленного комплекса в районе Покровское-Стрешнево и логистического парка в поселении Марушкинском одобрили в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что новые организации дадут городу рабочие места. Частные инвесторы вложат в создание промышленного комплекса 150 миллионов рублей. Общая площадь его превысит две тысячи квадратов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.