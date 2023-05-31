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Происшествия

Новости часа: Собянин снизил на 25% минимальную ставку аренды спортобъектов для инвесторов

Новости часа: Собянин снизил на 25% минимальную ставку аренды спортобъектов для инвесторов

Новости часа: московские школьники-победители Всероссийской олимпиады получат выплаты

Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Новости часа: психологи продолжают оказывать поддержку жителям эвакуированным домов

Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку

Собянин поручил устранить повреждения на зданиях, поврежденных в Москве беспилотниками

Новости часа: волоколамская прокуратура выяснит причины пожара на производстве спирта

Новости часа: Собянин рассказал о работе экстренных служб после атаки БПЛА на столицу

Новости часа: мэр Москвы поручил в короткие сроки устранить повреждения в зданиях от БПЛА

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минимальную ставку аренды для инвесторов, вкладывающих в ремонт спортивных объектов, снизят на 25%. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Экстренные службы работают на улице Покровке в столице, где на тротуар вылетела машина полиции. Об этом заявили очевидцы.

Авиакомпания "Победа" возобновила полеты из Москвы в Даламан с 31 мая. Об этом сообщил перевозчик.

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