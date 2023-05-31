Новости часа: Собянин снизил на 25% минимальную ставку аренды спортобъектов для инвесторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минимальную ставку аренды для инвесторов, вкладывающих в ремонт спортивных объектов, снизят на 25%. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Экстренные службы работают на улице Покровке в столице, где на тротуар вылетела машина полиции. Об этом заявили очевидцы.

Авиакомпания "Победа" возобновила полеты из Москвы в Даламан с 31 мая. Об этом сообщил перевозчик.