Собянин упростил порядок получения льготных путевок для отдельных категорий граждан

Льготным категориям москвичей стало проще получить санаторно-курортные путевки. Это касается ветеранов войны и труда, людей с инвалидностью и неработающих пенсионеров. Процедуру упростил Сергей Собянин.

Уже 1 июня в интерактивную форму на портале mos.ru внесут изменения – подать заявление на получение путевки станет проще, быстрее и удобнее. В частности, сократится количество полей, которые нужно заполнять. Нужно будет указать только паспортные данные, информацию о регистрации в Москве и сведения о документе, подтверждающем льготную категорию.

Уменьшится и перечень документов. Большинство из них проверят без участия заявителя, а выбор места санаторно-курортного лечения проведут с учетом индивидуальных потребностей.

В 2022 году обеспечить путевками планируют 245 тысяч москвичей льготных категорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.