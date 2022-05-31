Минимальную зарплату в Москве повысили на 10%

В Москве повысили минимальную заработную плату на 10%. Теперь она составит 23 508 рублей в месяц. Такое постановление подписал Сергей Собянин.

Также на 10% увеличат прожиточный минимум. В среднем он составит 20 585 рублей. Для трудоспособного населения это будет 23 508 рублей; для пенсионеров – 15 410 рублей; для детей – 17 791 рубль.

Решение о повышении минимального размера зарплаты и величины прожиточного минимума – это одна из мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.