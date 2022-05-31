Собянин повысил минимальную зарплату в Москве на 10%

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 1 июня на 10% повышается минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Москве.

Так, минимальная зарплата в столице составит 23 508 рублей.

Кроме того, на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума в Москве, которая составит: в расчете на душу населения – 20 585 рублей; для трудоспособного населения – 23 508 рублей; для пенсионеров – 15 410 рублей; для детей – 17 791 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.