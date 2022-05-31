Собянин: число самозанятых в Москве превысило миллион человек

Число самозанятых в Москве превысило 1 миллион человек. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

По его словам, когда вводили налог на профессиональный доход, думали, что им воспользуются десятки, максимум сотни тысяч человек. Однако всего за три с половиной года число самозанятых в столице стало больше миллиона, это примерно 15% от всех работающих в столице.

Такой формат дает возможность самозанятым выйти из тени и легализовать свой профессиональный статус, а значит, расширить круг потенциальных клиентов. Налог от дохода составляет всего 4–6%.

Самозанятые Москвы – это в основном дизайнеры, художники, программисты, репетиторы, курьеры, водители, строители и ремонтники. Для них проводят бесплатные консультации, разработали программы для бизнес-обучения и удобные сервисы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

