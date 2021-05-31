Собянин открыл реконструированный Дворец бракосочетания на Бутырской улице

После капитального ремонта открылся Дворец бракосочетания на Бутырской улице – это самый большой и популярный отдел ЗАГС в столице. Обновленную площадку осмотрел Сергей Собянин.

Главный зал на втором этаже теперь может принять до 50 гостей. Также открылся малый зал – примерно на 20 человек. Кроме того, появилось дополнительное пространство, где могут пожениться маломобильные москвичи.

Молодожены смогут выйти во двор и провести там фотосессию, раньше такой опции не было.

Работать Дворец бракосочетания будет без выходных, а первых гостей он примет 1 июня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.