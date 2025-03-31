Собянин рассказал о ранней диагностике онкологии в эндоцентре "Коммунарки"

Благодаря эндоскопическим исследованиям врачам "Коммунарки" удалось выявить свыше 2 тысяч злокачественных новообразований. Более 200 из них – на нулевой стадии. Об этом в своем телеграм канале написал Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, за 3 года в эндоскопическом центре "Коммунарка" провели более 145 тысяч исследований, которые помогают обнаружить опухоли ЖКТ на ранней стадии. Небольшое новообразование медики могут удалить прямо во время исследования.

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