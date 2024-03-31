Собянин утвердил план комплексного развития территории нежилой застройки в Черемушках

В Москве принято решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе Черемушки. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С его слов, на улице Каховке планируют возвести жилье для переселения по программе реновации. Облагородят и прилегающую территорию, обустроят улично-дорожную сеть.

Также мэр добавил, что всего в Москве уже одобрили и реализуют 73 проекта комплексного развития территорий. Общая площадь – свыше 945 гектаров. Более того, в городе появятся десятки тысяч рабочих мест, сказал градоначальник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.