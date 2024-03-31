Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 18:30

Город

Собянин утвердил план комплексного развития территории нежилой застройки в Черемушках

Собянин утвердил план комплексного развития территории нежилой застройки в Черемушках

Собянин рассказал о реконструкции трех водозаборных узлов в ТиНАО

Объем производства стройматериалов в Москве вырос на 6,2% в 2023 году – Собянин

"Мой район. Новости": в Москве открыли развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин заявил, что все больше москвичей получают значок ГТО

Кинотеатр "Ударник" отреставрируют в Москве до конца 2027 года

Свыше 18 тысяч человек получили новое жилье на востоке Москвы по реновации

Безопасную и бесперебойную работу столичного метро обеспечивает ЕДЦ

Участники проекта "Московское долголетие" побывали на киностудии "Союзмультфильм"

Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на востоке Москвы

В Москве принято решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе Черемушки. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С его слов, на улице Каховке планируют возвести жилье для переселения по программе реновации. Облагородят и прилегающую территорию, обустроят улично-дорожную сеть.

Также мэр добавил, что всего в Москве уже одобрили и реализуют 73 проекта комплексного развития территорий. Общая площадь – свыше 945 гектаров. Более того, в городе появятся десятки тысяч рабочих мест, сказал градоначальник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика