Новости часа: население Некрасовки за 10 лет выросло в пять раз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Население Некрасовки за 10 лет выросло в пять раз. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Россельхознадзор просит ветслужбу Армении приостановить поставки молочной продукции в Россию. Причиной тому стали неудовлетворительные результаты инспекции, говорится в сообщении ведомства.

Российская ПВО за сутки уничтожила 3 украинских дрона и 3 снаряда HIMARS. Таковы данные Минобороны РФ.