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16:45

Политика

Новости часа: население Некрасовки за 10 лет выросло в пять раз

Новости часа: население Некрасовки за 10 лет выросло в пять раз

Собянин: в парке "Руднево" запущено производство беспилотных авиационных систем

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: РФ намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию

Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин рассказал о развитии столичного района Некрасовка

Новости часа: Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

Новости часа: в Кремле назвали опасной дискуссию в ЕС об отправке миротворцев на Украину

Собянин: производимые в "Руднево" беспилотные системы будут востребованы в ряде отраслей

Собянин открыл в Некрасовке новую школу на 550 учеников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Население Некрасовки за 10 лет выросло в пять раз. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Россельхознадзор просит ветслужбу Армении приостановить поставки молочной продукции в Россию. Причиной тому стали неудовлетворительные результаты инспекции, говорится в сообщении ведомства.

Российская ПВО за сутки уничтожила 3 украинских дрона и 3 снаряда HIMARS. Таковы данные Минобороны РФ.

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