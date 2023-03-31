Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкция развязки МКАД с улицей Верхние Поля улучшит подъезд к торговым комплексам. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Реверсивное движение организовано на М-4, пробка уже меньше 20 километров. О трафике на трассе рассказали в региональном МЧС.

Желтый уровень погодной опасности из-за тумана будет действовать в Москве и области с 17:00 31 марта. Об погодных условиях сообщили в Гидрометцентре.