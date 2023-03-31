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Общество

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: РФ намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию

Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин рассказал о развитии столичного района Некрасовка

Новости часа: Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

Новости часа: в Кремле назвали опасной дискуссию в ЕС об отправке миротворцев на Украину

Собянин: производимые в "Руднево" беспилотные системы будут востребованы в ряде отраслей

Собянин открыл в Некрасовке новую школу на 550 учеников

Новости часа: электробусы в Москве за 5 лет перевезли 300 млн пассажиров

Новости часа: выпуск беспилотников начался в индустриальном парке "Руднево"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкция развязки МКАД с улицей Верхние Поля улучшит подъезд к торговым комплексам. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Реверсивное движение организовано на М-4, пробка уже меньше 20 километров. О трафике на трассе рассказали в региональном МЧС.

Желтый уровень погодной опасности из-за тумана будет действовать в Москве и области с 17:00 31 марта. Об погодных условиях сообщили в Гидрометцентре.

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