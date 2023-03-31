Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня готова почти наполовину. Об этом в телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Новая развязка обеспечит прямой пропуск транспорта с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе. Также появится комфортный подъезд к торговым комплексам "Садовод" и "Мега", у которых трафик больше 150 тысяч человек в день.

Всего в Москве до 2024 года планируют реконструировать 22 развязки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.