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Собянин: производимые в "Руднево" беспилотные системы будут востребованы в ряде отраслей

Собянин: производимые в "Руднево" беспилотные системы будут востребованы в ряде отраслей

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В одном из корпусов индустриального парка "Руднево" стартовало серийное производство беспилотников. Эти модели смогут перевозить грузы на дальние расстояния даже в самых сложных погодных условиях. О производственной площадке рассказал Сергей Собянин.

В комплексе организован полный цикл – от проектирования до покраски и испытаний. По словам мэра столицы, еще три производства находятся на стадии запуска по беспилотной авиации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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