13:30Общество
Новости часа: электробусы в Москве за 5 лет перевезли 300 млн пассажиров
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электробусы в Москве за пять лет перевезли 300 миллионов пассажиров. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах поэтапного ограничения доступа школ к зарубежным видеосервисам. Это могут сделать в связи с наличием собственной инфраструктуры.
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве до конца апреля. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.