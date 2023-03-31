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Новости

13:30

Общество

Новости часа: электробусы в Москве за 5 лет перевезли 300 млн пассажиров

Новости часа: электробусы в Москве за 5 лет перевезли 300 млн пассажиров

Новости часа: выпуск беспилотников начался в индустриальном парке "Руднево"

Собянин: в этом году в Москве появится еще 29 маршрутов электробусов

Новости часа: второй для Москвы электробусный парк откроют в Митине

Собянин: в индустриальном парке "Руднево" начат выпуск гражданских беспилотников

Новости часа: Собянин рассказал о новых маршрутах электробусов в столице

Новости часа: инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году

Свыше 400 брендов РФ примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна – Собянин

Собянин: высокотехнологичную медпомощь в Москве стали оказывать в 50 раз чаще

Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электробусы в Москве за пять лет перевезли 300 миллионов пассажиров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах поэтапного ограничения доступа школ к зарубежным видеосервисам. Это могут сделать в связи с наличием собственной инфраструктуры.

Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве до конца апреля. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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