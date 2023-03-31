Новости часа: электробусы в Москве за 5 лет перевезли 300 млн пассажиров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электробусы в Москве за пять лет перевезли 300 миллионов пассажиров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах поэтапного ограничения доступа школ к зарубежным видеосервисам. Это могут сделать в связи с наличием собственной инфраструктуры.

Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве до конца апреля. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.